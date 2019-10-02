В Китае на параде проехала машина с "душами мёртвых людей"

Накануне в Пекине прошло грандиозное военное шествие в честь 70-летия основания КНР.

На параде к 70-летию образования Китайской Народной Республики один из автомобилей ехал без пассажиров. Позже газета "Жэньминь жибао" дала официальное объяснение этому: в машине ехали души мёртвых людей.

— Почему в автомобиле с номером 1949 нет пассажиров? Потому что там едут души тех героев, кто отдал свою жизнь за создание КНР, — говорится в сообщении на странице издания в "Фейсбуке".

Торжество началось с военного парада на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь. Он стал самым крупным за последние несколько десятилетий. В шествии приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолётов и вертолётов. Ранее Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с этим торжеством.