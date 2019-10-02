Путин: Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США

В Кремле надеются, что отношения России и США нормализуются, но пока этого не происходит.

Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели, ответил на вопрос ведущего о том, существуют ли ошибки, которые наша страна допустила во взаимоотношениях с США.

— Мы не совершили ни одного деструктивного шага в отношении США. Просто ни одного, — заявил российский лидер и предложил привести доказательства, если кто-то считает иначе.

Вместе с тем Путин выразил надежду, что отношения между Россией и США вернутся в нормальное состояние, и в этом ему близка позиция Дональда Трампа, который использует любую возможность, чтобы высказаться за восстановление отношений с Москвой.

— Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы, хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы США, они сыграют свою роль и отношения между Россией и США вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет, — подытожил он.

Отметим, что новый виток сложностей в отношениях Москвы и Вашингтона был ознаменован выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американская сторона обвинила Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин только 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.