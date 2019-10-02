Путин признался, что не разделяет восторгов от выступления Греты Тунберг

Когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения, считает президент.

Президент России Владимир Путин признался, что не разделяет "общих восторгов" по поводу выступления юной экоактивистки Греты Тунберг в ООН. Заявление прозвучало на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя". По мнению российского лидера, недопустимо, когда детей кто-то использует в своих интересах.

— Вы знаете, то, что молодые люди (подростки) обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня (в том числе на проблемы экологии) — это правильно, это очень хорошо, их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения, — рассуждает президент.

По мнению Путина, особенно плохо, если кто-то на этом ещё пытается зарабатывать.

— Не утверждаю, что это тот самый случай, но нужно внимательно следить за этим, — указал он.

Напомним, что 16-летняя Грета Тунберг прославилась после того, как на Генассамблее ООН по вопросу современных климатических проблем выступила с обращением к мировым лидерам, обвинив их в украденном детстве и разрушенных мечтах. Выступление школьницы наделало шуму в соцсетях, а самый молодой депутат Госдумы Василий Власов так впечатлился, что пригласил Грету выступить в стенах российского парламента. Правда, оказалось, что идею с приглашением поддерживают не все. Среди критиков, например, депутат, а в прошлом профессиональный боксёр Николай Валуев.