Путин: Прежняя жизнь приучила, что любой мой разговор может быть опубликован

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность публикации стенограммы его беседы с лидером США Дональдом Трампом. В частности, он заявил, что всегда готов к тому, что его разговор может быть обнародован.

— Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого, — сказал Путин в ходе выступления на пленарке форума "Российская энергетическая неделя".

Глава государства также добавил, что был не против публикации разговора с Трампом в Хельсинки, так как там нет ничего, что могло бы скомпрометировать хозяина Белого дома.

Напомним, председатель Комитета по разведке нижней палаты американского конгресса Адам Шифф заявил, что Демократическая партия США намерена добиваться публикации разговоров главы Белого дома Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, мотивируя это "обеспечением национальной безопасности".