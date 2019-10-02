США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

В Пентагоне заявили, что испытания оружия "не являются ответом или реакцией на события в мире или региональные конфликты".

С территории калифорнийской военной базы Ванденберг в США состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Запуск был учебным, сообщают представители Командования глобального удара ВВС Соединённых Штатов. Как уточняют американские военные, учебная боевая часть ракеты успешно преодолела более 6700 километров и поразила условную цель — полигон Кваджалейн на Маршалловых островах.

— Испытание показывает, что ядерные средства сдерживания США надёжны, гибки, надлежащим образом готовы для предотвращения угроз XXI века и служат опорой для наших союзников, — говорится в заявлении американского командования.

Отметим, согласно планам американских военных, МБР Minuteman III будет находиться на вооружении США до 2030 года, после чего её планируется заменить новым ракетным комплексом, разработанным по программе "Система сдерживания наземного базирования". В настоящий момент Вооружённые силы США располагают 400 единицами ракет Minuteman III.

Максимальная дальность полёта МБР — 11 тысяч километров. При массе около 36 тонн ракета способна нести ядерный боевой блок мощностью 300 килотонн (мощность сброшенной на Хиросиму атомной бомбы составляла от 13 до 18 килотонн. — Прим. Лайфа).

Как сообщал Лайф, ранее Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк.