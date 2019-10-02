Опрос показал, сколько россиян перед сном сидят в соцсетях

Около 39% опрошенных россиян сидят перед сном в соцсетях. Такие данные выявил опрос компании Blue Sleep, которая занимается продажей товаров для сна.
Ещё 38% любят смотреть телевизор перед тем, как заснуть. Читают книги 13,5%, а 31% предпочитают сразу погружаться в сон. Ещё 5,3% назвали такие занятия, как укладывание ребёнка, медитация, водные процедуры, прослушивание музыки и аудиокниг и даже игра в покер.
При этом только 3% респондентов признались, что ложатся спать раньше 22 часов. Засыпают между 22 и 23 часами 47% опрошенных. Позже 23 часов идут спать около 45% участников опроса.
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