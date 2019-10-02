Объявился первый обладатель iPhоnе 11 Pro в Верховной раде

В России же всего за неделю раскупили все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зелёного и фиолетового цветов.

В зале Верховной рады был замечен первый депутат с топовым смартфоном от компании Apple — iPhоnе 11 Pro. Его обладателем стал 32-летний Александр Салийчук из фракции Зеленского "Слуга народа", сообщает издание "Страна.UA". Салийчук является совладельцем и директором ООО "Первый мясной дом".

В настоящий момент стоимость iPhоnе 11 Pro на официальном сайте компании начинается от 90 000 рублей, или около 37 тысяч гривен. Как раз чуть ранее новые депутаты получили первую зарплату, которая составляет 40 тысяч гривен.

Ранее Лайф сообщал, что в России раскупили зелёные и фиолетовые iPhone 11.