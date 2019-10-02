Скворцова рассказала, когда медработники перейдут на новую систему оплаты труда

Первые расчёты будут сделаны до сентября 2020 года, а детализированные — в конце 2021 года.

Не менее двух лет потребуется для перехода на новую систему оплаты труда медработников в России, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Как рассказала министр, необходимо сформировать типовые нормы труда по одной ставке на каждую профессиональную квалификационную группу. По словам Скворцовой, пока это не будет сделано, невозможно добиться справедливости при оплате оклада и стимулирующих выплат.

Она добавила, что переход на новую систему оплаты труда произойдёт не ранее чем через два года. Кроме того, потребуются дополнительные финансовые расходы.

Скворцова отметила, что первые расчёты сделают до сентября 2020 года, а детализированные — в конце 2021-го.

Кроме того, с 1 октября вступило в силу распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о повышении зарплаты на 4,3%.