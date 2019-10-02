Россия возобновила поставки электроэнергии на Украину

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Фото © https://www.flickr.com/photos/bfs_man/4925197048/

Причиной этого стали проблемы соседней страны с углём для ТЭС из-за ситуации в Донбассе.

После прекращения покупки Киевом электричества у Москвы в 2015 году Россия впервые возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Об этом рассказали РБК в компании "Интер РАО", которая занимается импортом и экспортом электроэнергии в РФ.

Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате, — рассказал представитель компании.

Ранее Верховная рада Украины одобрила импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Меньше месяца назад эксперт предупредил об угрозе блэкаута на Украине. Украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что договоры Киева на поставки СПГ из США не смогут восполнить недостаток в ресурсах и это приведёт к массовым отключениям электричества в стране.

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