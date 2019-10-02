В Нижегородской области подростки подожгли восьмилетнего школьника

Врачи уже провели мальчику операцию. Теперь следователи выясняют, кто поджигатель.

В городе Кстове Нижегородской области восьмилетний школьник Максим получил серьёзные ожоги. По одной из версий, старшие ребята его облили бензином и поднесли спичку. По словам матери пострадавшего Оксаны, у её сына ожоги около 20% поверхности тела. Мальчику уже сделали операцию.

— Сейчас его опрашивают сотрудники Следственного комитета России. Состояние стабильное, но ноги болят. Операцию позавчера сделали под наркозом. Ожоги сильные, глубокие — обожжено 20% поверхности тела. Долго будем лежать, — рассказала она Лайфу.

Оксана заявила, что знает поджигателя. Это друг Максима, с которым он общается всего два-три месяца. В тот злополучный день её сын пришёл домой из школы и делал уроки. Позже в гости явился его приятель и предложил выйти погулять. Максим отказался. Тогда хулиган пригрозил, что кинет камень и разобьёт окно, а за это потом от мамы отхватит Максим. Мальчику пришлось согласиться выйти с ним.

— Они где-то нашли этот бензин. Облили ему ноги и подожгли. Я была на работе. Мальчик этот старше сына, ему 11 лет, — добавила Оксана.

Ранее подобный страшный случай произошёл в Новокузнецке. Там старшие девочки из баловства подожгли младшую, но у неё ожоги около 80% поверхности тела.