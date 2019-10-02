Арестованы все фигуранты дела о хищениях в "Аэрофлоте"

Это четыре человека, в том числе заместитель генерального директора крупнейшей авиакомпании.

В Москве Басманный суд отправил под арест всех фигурантов дела о хищениях на 250 миллионов в "Аэрофлоте". Об этом сообщает Mash.

Кроме заместителя главы авиакомпании Владимира Александрова, это также адвокаты Дина Кибец, Александр Сливко и экс-глава юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова. Все трое попали за решётку на месяц и 29 суток.

По версии следствия, Александров в 2016–2017 годах заключил договоры на оказание юридических услуг. В итоге по ним было необоснованно перечислено 250 миллионов рублей, а затем эти деньги похищены. Партнёром крупнейшей авиакомпании стала юридическая коллегия, где работали только два адвоката — Дина Кибец и Александр Сливко. Из материалов следует, что им платили по 350 евро в час, хотя всю работу за них выполняли юристы "Аэрофлота".

Что касается Давыдовой, то следствие предполагает, что Александров и она обеспечили необоснованное перечисление денег на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ.