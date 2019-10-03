Трамп заявил, что обязательно поладит с Россией, ведь это "умное решение"

Невзирая на внутриполитическую ситуацию, Соединённые Штаты всё равно поладят с Россией. С таким заявлением выступил президент страны Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

Учитывая формат встречи, её можно назвать международной. Однако пришедших журналистов, судя по всему, больше волновали проблемы национальные, поэтому главе государства пришлось говорить также и о внутриполитических скандалах, в том числе о расследовании Мюллера о российском вмешательстве, которое Трамп назвал мусором.

— Никто не вёл себя жёстче с Россией, чем Дональд Трамп. Следует поладить с Россией, и мы сделаем это, потому что это будет умным решением. Но повторюсь, что более жёсткой политики по отношению к России не проводил никто, — сказал американский президент.

В качестве гаранта сказанного Трамп предложил "спросить у Путина", насколько его слова соответствуют действительности.

Кроме того, он заявил, что имеет "все права" для того, чтобы подать в суд на всех, кто причастен к распространению ложных утверждений о якобы имеющихся у него связях с РФ.

— Они разрушили жизни (людей) выдуманными обвинениями в том, чего никогда не существовало, — сговоре, — заявил Трамп.

После этого президент США ещё раз напомнил, что проведённое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование не смогло подтвердить выдвинутые против него обвинения даже после двух лет и потраченных на него $42 млн.

Правда, откуда Трамп взял такую сумму, он не уточнил, ведь ранее Минюст США называл несколько меньшие цифры.