В США назвали величину затрат на расследование Мюллера

За последние полгода было израсходовано 4,1 миллиона долларов на работу офиса и персонал.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "вмешательству России" в выборы США обошлось примерно в 32 миллиона долларов, согласно опубликованным документам американского Минюста.

В декабре 2018 года сообщалось, что расследование Мюллера обошлось в 25 миллионов долларов. Около 16 миллионов долларов из них были выделены непосредственно спецпрокурору, а остальное — его команде.

За последние полгода было израсходовано 4,1 миллиона долларов на работу офиса и персонал, эти деньги выделяли непосредственно Мюллеру. В общей сложности прямые и непрямые расходы за последние шесть месяцев работы команды Мюллера составили 6,5 миллиона долларов.

Расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы "вмешательстве России" в американские выборы президента в 2016 году так и не обнародовало доказательств о причастности РФ, после завершения дела Мюллер объявил об отставке. А лидер США Дональд Трамп заявил о "смерти" преград для хороших отношений с Россией.