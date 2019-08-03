Трамп заявил о "смерти" преград для хороших отношений с Россией

Мешавшая Дональду Трампу проблема в установлении хороших отношений с Россией "умерла". Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

— Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения. Было сложно этого достигнуть в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва, — сказал Трамп.

Под "охотой на ведьм" президент США подразумевает длившееся более двух лет и бесславно провалившееся расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы "вмешательстве России" в американские выборы президента в 2016 году.

По итогам расследования Мюллер неоднократно подтверждал обвинения во вмешательстве, однако найти факты, доказывающие его слова, он так и не смог, после чего объявил об отставке.