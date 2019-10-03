Ален Делон появится на большом экране после перерыва в десять лет и инсульта

204

Фото © Олег Никишин / ТАСС

Актёр провёл на съёмках лишь один день, но был искренне рад вернуться в мир кино.

Актёр Ален Делон появится на большом экране в фильме "Полное сходство" после десятилетнего перерыва, пишет Le Figaro.

Картина станет первой за последние десять лет, где снялся легендарный актёр, недавно перенёсший инсульт.

В дебютном фильме журналиста Мишеля Денизо о телевидении Делон сыграл роль самого себя в эпизоде картины, где его приглашает на телепрограмму известный ведущий.

Съёмки фильма прошли в сентябре и октябре 2018 года. Актёр провёл на площадке лишь один день, но был искренне рад вернуться в мир кино.

Ранее младший сын актёра Алена Делона рассказал о состоянии отца после инсульта.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×