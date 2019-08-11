Младший сын Алена Делона рассказал о его самочувствии после пережитого инсульта

Актёр Ален Делон постепенно поправляется после пережитого инсульта. Об этом сообщил на своей странице в Instagram его младший сын — Ален-Фабьен Делон.

Вместе с посланием он опубликовал фотографию 83-летнего отца.

— Спасибо всем за все ваши послания и поддержку, которые радуют сердце. Как видите, Ален Делон чувствует себя всё лучше и лучше. Он целует вас всех, — написал сын актёра.

Лайф сообщал, что дочь Алена Делона рассказала, что отец перенёс инсульт, сопровождавшийся острой субдуральной гематомой — кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве. Это может привести к психическим и неврологическим нарушениям.

Напомним, ранее стало известно, что 83-летний актёр проходит лечение в клинике в Швейцарии. Делона госпитализировали с участившимися приступами мигрени в середине июля. Проблемы со здоровьем у актёра начались после смерти бывшей жены — Мирей Дарк.