В КНДР подтвердили запуск нового типа ракет с подводной платформы

Северная Корея подтвердила два ракетных пуска баллистических ракет нового типа, о которых ранее информировали южнокорейские и японские СМИ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— Академия национальной обороны КНДР 2 октября в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японское море. — Прим. Лайфа) успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Пуккыксон-3" с борта подводной лодки, — говорится в сообщении.

North Korea on Thursday morning has released the pictures of the test-fire.



South Korea's JCS on Wednesday said North Korea is believed to have tested SLBM.@nktpnd told NK News earlier that it may be the Pukguksong-3. https://t.co/VIb3LYfy0h pic.twitter.com/XqnKG2iJIw — NK NEWS (@nknewsorg) 2 октября 2019 г.

По данным журналистов, ракеты были запущены под большим углом, что позволило провести проверку всех характеристик нового оружия. Глава северокорейской республики Ким Чен Ын на этот раз в пусках не участвовал, однако после получения донесения об успехе поздравил испытателей.

Накануне Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщил, что КНДР осуществила новый запуск, вызвавший серьёзную обеспокоенность в соседних странах, поскольку снаряд пролетел около 450 км и достиг высоты 910 км, что в два раза превышает орбиту МКС.

Примечателен также не только непосредственно пуск ракет с подводной платформы, но и сам момент в мировой политике, ведь буквально накануне Южная Корея продемонстрировала свои новые F-35A.

В то же время за океаном скоро начнётся предвыборная гонка. И нынешнему президенту Дональду Трампу было бы выгодно, если бы он всё же смог заявить американцам, что "корейский вопрос" закрыт, однако для этого ему придётся договариваться с КНДР, а проведённые пуски лишь добавляют аргументов Северной Корее в будущем разговоре.