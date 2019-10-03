СМИ: ФБР публикует материалы в Facebook для вербовки русских

По словам сотрудника разведки Алана Кохлера, используются законные методы для выявления людей, обладающих полезной для бюро информацией.

Федеральное бюро расследований (ФБР) публикует в "Фейсбуке" материалы для вербовки россиян, сообщила телекомпания CNN.

По её данным, материалы ФБР могут быть направлены на российских разведчиков, чтобы их перевербовать, а также на тех, кто мог бы иметь информацию об их деятельности. Соответствующие публикации появляются в качестве адресной рекламы в новостных лентах тех пользователей, которые находятся в Вашингтоне и его пригородах.

В одном из материалов содержится фотография семьи, на которой изображены родители и дочь-студентка. Надпись на русском гласит: "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!". При этом в тексте допущено три орфографические ошибки: в слове "будущего" вместо буквы "щ" использована "ш", в слове "семья" вместо мягкого знака — твёрдый, а в слове "вашей" пропущена буква "е".

Также в предложении неправильно расставлены знаки препинания. Над фото содержится пояснение, что ФБР получает наиболее ценные разведывательные сведения для борьбы с угрозами благодаря информации, которая поступает от представителей общественности.

— Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас, — сказано в тексте.

На другой публикации изображена шахматная доска с надписью "Не пора ли вам сделать ход?" и ссылкой на программу контрразведки, которую осуществляет представительство ФБР в Вашингтоне.

Как сообщает телекомпания, на этой неделе было размещено не менее трёх подобных материалов. По словам главы контрразведывательного отдела вашингтонского представительства ФБР Алана Кохлера, используются законные методы для выявления людей, обладающих полезной для бюро информацией.

Ранее в ФСБ сообщили о попытках террористов завербовать иностранных студентов в России.