Сбербанк начал проверку информации об утечке данных клиентов

Сбербанк начал проверку информации о возможной утечке данных как минимум 200 клиентов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— В настоящий момент производится служебное расследование, о его итогах будет рассказано дополнительно, — говорится в сообщении.

В качестве основной версии инцидента рассматриваются умышленные преступные действия одного из сотрудников. В Сбербанке отмечают, что похищенная информация не угрожает сохранности средств клиентов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что данные около 60 миллионов россиян, предположительно клиентов Сбербанка, оказались в открытом доступе.