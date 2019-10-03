В Туве нашли мальчика, который пропал в тайге во время поиска орехов

След ребёнка удалось взять кинологам с собаками после того, как был найден мешок с орехами.

В Туве нашли 12-летнего мальчика, который 29 сентября потерялся в тайге во время сбора кедрового ореха. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

— Мальчик обнаружен сегодня утром в пяти километрах от избушки, от которой ребёнок самостоятельно ушёл в сторону села, спящим под лиственницей, — говорится в сообщении.

В поисках пропавшего принимали участие сотрудники кинологической службы МВД с собаками. Они обнаружили мешок с кедровыми орехами на расстоянии 3–4 километров от избушки, после чего и взяли след.

Ребёнок будет доставлен вертолётом санавиации в медицинское учреждение. Всего в поисках было задействовано более 150 человек, а также спецтехника: квадрокоптер, автомобили повышенной проходимости и спутниковая радиосвязь.

Как ранее сообщал Лайф, ребёнок потерялся 29 сентября. Сообщение о пропаже в правоохранительные органы поступило 1 октября.