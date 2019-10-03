В "Роскачестве" назвали марки опасной лапши быстрого приготовления

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Фото © Pixabay

Проведённая проверка не выявила ни одного фаворита из 17 проверенных марок, так как во всех продуктах отметили различные нарушения.

Проверка выявила повышенное количество соли, наличие пестицидов и токсинов в популярных марках лапши быстрого приготовления. Об этом рассказали эксперты на сайте "Роскачества".

В рамках исследования эксперты изучили 17 наиболее распространённых продуктов, из которых 14 производятся во Владимирской, Московской, Новосибирской и Тульской областях, две — в Казахстане, ещё одна — в Южной Корее.

По результатам этого исследования ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества, потому что во всей исследованной продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям, — отметили в сообщении пресс-службы.

Проверка на наличие пестицидов и регулятора роста растений зафиксировала следы пестицида бифентрина в лапше "Биг ланч" и следовые количества регулятора роста растений в лапше "Биг ланч", "Золотистая жатва", "Роллтон", "Моя цена". По словам экспертов, пестициды и регуляторы роста могли оказаться в лапше только через основное сырьё — муку.

В восьми продуктах обнаружили следовые количества охратоксина А ещё в пяти зафиксировали следовые количества микотоксина зеараленона. Микотоксины могли оказаться в лапше из-за недостаточного входного контроля сырья, недобросовестных поставщиков муки или появиться при транспортировке. Также выяснилось, что некоторые компании используют некачественное растительное масло. Кроме того, в 12 марках было обнаружено повышенное количество соли.

Искусственные красители не обнаружены, а глутамата натрия оказалось не так много, как принято считать. Более того, эксперты развеяли мифы относительно натуральности мяса. Проверка показала, что заявленной в составе курицы нет в лапше лишь одной марки.

Ранее стало известно, как подорожают продукты в России.

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