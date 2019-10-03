Гадалка по СМС выманила два миллиона у 23-летней москвички

Жительница Москвы за девять дней перевела гадалке по СМС два миллиона рублей, однако та перестала выходить на связь, и потерпевшей пришлось обратиться в полицию. Об инциденте рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России.

23-летняя девушка нашла объявление мошенницы об оказании оккультных услуг в социальных сетях. После того как она рассказала о своей ситуации неизвестной, та согласилась ей "помочь".

— Услуги оказывались дистанционно. Так, в период с 21.09.2019 по 30.09.2019 гражданка перевела неизвестной женщине по имени Ольга принадлежащие ей денежные средства на сумму 2 миллиона рублей, — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

После этого "гадалка" перестала выходить на связь, а девушка обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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