Магия на миллион. Стало известно, как обманывают цыганки и гадалки

Лайф выяснил, за счёт чего люди привлекают к себе мошенников и цыган, владеющих "боевыми" приёмами НЛП и навыками психологических атак.

Последствия встреч с цыганами и гадалками — это актуальная тема для множества пабликов в соцсетях. Часто попавшие в передряги люди так и не могут понять, каким образом они дали себя развести. Эксперты отмечают, что к магам и гадалкам обращается до 90% россиян, причём часто ни статус, ни высшее образование клиентов не становятся преградой для обращения.

46-летняя москвичка познакомилась с колдуньями в конце января. Новые знакомые сообщили женщине о том, что на ней порча, и пообещали расколдовать даму за приличную денежную сумму. "Очарованная" с января до марта постепенно перевела на банковскую карту современных волшебниц почти полтора миллиона рублей.

Своей историей с Лайфом поделилась и Марина Ярославова. Женщина пересказывает те события и до сих пор не понимает, как отдала все деньги толпе галдящих мошенниц.

Когда она гуляла с коляской в парке, где практически никого не было, к ней подошли цыганки и спросили, как пройти к ближайшей почте.

— У меня в кармане лежал кошелёк. Я совершенно не помню, как отдала все деньги этим женщинам.

Когда маленький сын громко заплакал, она пришла в себя. Наваждение пропало.

— Я очнулась, уже сидя на земле, повторяя одно и то же: "Отдайте деньги", — рассказывает Марина.

Гипноз по-цыгански

Гипнотерапевт Геннадий Иванов объясняет, что так называемый "цыганский гипноз" происходит в состоянии бодрствования жертвы, когда информация воспринимается почти без критики. В таком состоянии человек в течение короткого времени совершает внешне осмысленные действия, не понимая, что он находится под влиянием внушения.

— Мошенницы не к каждому будут подходить. Они выбирают себе "клиента" из тех, кто находится в стрессе или депрессии, — говорит эксперт.

К характерным внешним признакам относятся неухоженная внешность, замедленность или, наоборот, суетливость движений. Грусть на лице — растерянный взгляд, опущенные уголки губ... В целом человек выглядит слабым и усталым.

На одном из форумов пользовательница по имени Татьяна описала свою историю встречи с цыганами:

— Я вышла из детской больницы, когда цыганка остановила меня вопросом "Как пройти к трамвайной остановке?". Я показала дорогу, на что она мигом оторвала волос на моей голове со словами "Ты добрый человек, но на тебе сглаз".

Татьяна пыталась уговорить вернуть волос, но цыганка убедила её сделать обряд и завернуть волос в купюру. Когда женщина вынула кошелёк и отдала 50 рублей, то и не поняла, как дала уговорить себя отдать 1000 рублей.

— Достаточно часто цыганки выбирают в жертву любопытных и неуверенных в себе женщин. Связано это с их повышенной внушаемостью и склонностью к интуитивному мышлению и суеверности, — говорит гипнотерапевт Геннадий Иванов.

Слова эксперта подтверждают и оперативники МУРа. По их словам, никакой магией или сверхспособностями цыганки не обладают.

— Есть заурядный набор клише, который не меняется столетиями: мужчины озадачены заработком и карьерой, женщины — здоровьем детей, молодые девушки — поиском второй половинки и взаимоотношениями. Поэтому цыганки караулят клиенток в тематических местах — около больниц и поликлиник, около школ и детсадов, — рассказал оперативник.

Оперативники скептически относятся к рассказам потерпевших о том, что якобы у них отключилось сознание, их ввели в состояние гипноза.

— Никакого цыганского гипноза не существует. Потерпевшие так говорят, потому что им нужно как-то объяснять, в том числе и самим себе, собственную доверчивость и глупость. Вот и кочует по народу версия о магии и гипнозе, — добавил оперативник.

Как не стать жертвой

Если вы внутренне опасаетесь таких ситуаций, то эксперты напоминают, что в первую очередь нельзя идти на контакт с мошенниками. Идите своей дорогой и не обращайте на них внимания. Как только цыганка, уже подходя к вам, предложит погадать, начнёт что-то спрашивать, просто проходите мимо.

Тем более эксперты советуют не позволять нарушать личное пространство. Любое прикосновение незнакомого человека — это уже повод для самозащиты в соответствии с законодательством. Если всё же вы вышли на разговор, в идеале нужно воспользоваться своим критическим мышлением. Задумайтесь не только о том, что говорит человек, но и почему он это говорит, почему он вообще к вам подошёл. Старайтесь высмеять непрошеных собеседниц.

— Если человек начинает ощущать, что он погружается в гипнотическое состояние, нужно совершить какое-либо действие. Можно громко закричать на цыганок и привлечь внимание окружающих, — говорит гипнотерапевт Иванов.

Колдовские деньги

В процессе написания статьи мне пришлось связаться с одним из сайтов, на котором экстрасенсы, гадалки и колдуны предлагают свои услуги. Первая консультация была обозначена как бесплатная, далее клиента увлекают недорогими, но эффектными предложениями "почистить карму". Приготовленная история была обычной: я молодая женщина, у которой не клеится личная жизнь.

Менеджер, уточнив, в чём вопрос, соединила меня с некоей Марией Гросс, которая "владеет знаниями эзотерика, экстрасенса и таролога". Мария в разговоре подробно выяснила детали — с кем живу, как знакомлюсь. Узнав, что я проживаю с родителями, Мария немедленно решила, что мне необходима чистка каналов.

— Вы чувствует тоску, депрессию, было такое? — задумчиво перечисляла Мария и очень оживилась, когда я подтвердила, что и правда испытывала тоску, страх перед будущим. — При этом в каждом претенденте вы видите будущего супруга, что отпугивает мужчин. Здесь необходима чистка.

Рассуждения волшебного специалиста очень напоминали психологические статьи из женских журналов. За очищающий ритуал, который мне якобы сделают на следующей консультации по телефону, предложили выложить 500 рублей.

Как объясняет психотерапевт Денис Кожевников, мода на гадалок, астрологов связана с нашим мистическим мышлением.

— При разговоре о порче человек на встрече с колдунами сам рассказывает, где у него проблемы. Гадалки — хорошие психологи, они начинают говорить общими словами: "Я вижу, на тебе порча", — и сообщают о той сфере, о которой вначале рассказал сам просящий, — говорит Кожевников. — После таких слов человек начинает додумывать, кто наслал порчу и когда стало плохо.

По словам психотерапевта, дальше разворачивается примерно такой сценарий. Сам человек с порчей ничего сделать не может, поэтому он принимает решение обратиться к специалисту. Колдунья начинает делать магические ритуалы и проговаривать то, что беспокоит просящего. И человек продолжает рассказывать о своих проблемах.

— Наше сознание освобождает накопившуюся информацию и начинает искать выходы. Создаётся иллюзия, что человеку помогла гадалка. Но проблема не решается, человек возвращается к гадалке, которая гнёт своё, что на человеке большая порча, а там ещё и проклятье, которое наложено на прапрародственника, — рассказывает психотерапевт.

Так мошенницы затягивают в свой круг и вытягивают деньги. Люди чувствуют улучшение психологического состояния, потому что перекладывают ответственность на колдунью и проблема как будто начинает решаться сама собой. При этом гадалки не сразу вытягивают деньги, а постепенно — всё больше и больше, доходя до крупных сумм.

По словам психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, психология человека, у которого возникли проблемы, двойственная. Люди с хорошим образованием и материальным достатком нередко идут к колдунам и гадалкам. Они знают, что это мошенники, потому что читают газеты, смотрят ТВ. Но когда у самих возникают проблемы, их мышление отключается. Они не знают, куда обращаться в случае семейных неурядиц, когда у мужа появилась любовница или бросил любимый человек. Они готовы на всё, лишь бы решить свои проблемы, поэтому согласны отдать любые деньги.

А в полицию обращаются только тогда, когда денег уже нет, а колдунам нужно нести ещё.

— По моим наблюдениям, 90% населения бегут к колдунам. Люди не афишируют свои походы, потому что часто это внутрисемейные дела, — говорит Виноградов. — Это происходит не только в России, но и в любой европейской стране. Подобные истории — вечные, пока существует человечество.

Магический рынок

Кол-центр, где принимают лжеэкстрасенсы, по данным СМИ, приносит его совладелице Ольге Пилецкой стабильно по 1,5–2 миллиона рублей в день. Как признаётся одна из менеджеров этого центра, Мария, удобнее всего работать с одинокими женщинами: "Ей на уши присесть — и 200–400 тысяч рублей за один заказ можно унести". Для того чтобы окончательно оторвать жертв от реальности, мошенники придумывают самые абсурдные ритуалы. Например, "поймать комарика и идти с ним до банка, выпустить только там". И "люди слушаются, потому что с ними говорят высшие силы".

По словам аферистов, средний доход владельца подобного кол-центра — миллион долларов в месяц. "Нормальный — это где-то полтора миллиона долларов", — говорит один из таких кудесников, пожелавший открыть собственный салон оккультных услуг.