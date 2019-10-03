Лайф публикует видео "штурма" BMW сына топ-менеджера МТС

Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым, пришлось взламывать кувалдой.

Лайф публикует видео штурма вишнёвого BMW, принадлежащего cыну Руслана Ибрагимова — вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью. Сотрудники ГИБДД гонялись за иномаркой с четырёх часов утра, и только к 07:00 мажора, у которого инспекторы заподозрили признаки наркотического опьянения, удалось остановить.

Но это ещё полдела. Затем сотрудникам правоохранительных органов пришлось взламывать авто, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым. На помощь пришла кувалда.

По данным Лайфа, у 25-летнего Алана Ибрагимова оказалось больше 20 нарушений ПДД и неуплаченных штрафов на 73 тысячи рублей. Что касается наркотического опьянения, то догадки инспекторов должна подтвердить (или опровергнуть) медицинская экспертиза.

Ранее Лайф сообщал, что мажора на BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. И лишь затем стало известно, что нарушитель оказался сыном топ-менеджера МТС.