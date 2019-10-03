Москвичкой, которую гадалка обманула на 2 млн, оказалась фигуристка Сотникова

Девушка нашла "ясновидящую" в соцсетях и попросила помочь в решении "проблем личного характера".

Москвичкой, у которой "гадалка" выманила 2 млн рублей, оказалась российская фигуристка Аделина Сотникова. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Спортсменка нашла страницу гадалки в "Инстаграме" и решила воспользоваться её услугами. После этого с 21 по 30 сентября фигуристка перевела мошеннице по имени Ольга два миллиона рублей.

После того как женщина получила два миллиона, она перестала выходить на связь. Обманутая Сотникова сообщила об инциденте в полицию.

Ранее Лайф сообщал, что гадалка по СМС выманила два миллиона у 23-летней москвички.

Аделина Сотникова — прославленная российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Она стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте. Первый каток в жизни будущей чемпионки ("Южный") был расположен рядом с её домом. Первым тренером была Анна Патрикеева. В школу ЦСКА она попала в семилетнем возрасте, где и продолжала тренироваться два года у Ирины Гончаренко. После этого её тренером стала Елена Буянова. Подробнее о биографии Сотниковой читайте на сайте uznayvse.ru.