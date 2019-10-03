Джордж Мартин поблагодарил якутян за народный "оскар" — видео

Автор романа, по которому снят известный телесериал "Игра престолов", также извинился, что не смог лично забрать награду.

Американский писатель Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за "якутский оскар" — статуэтку одного из героев его книг Джона Сноу. Об этом сообщает телеканал "Якутия 24".

Автор романа, по которому снят известный телесериал "Игра престолов", записал видеообращение, в котором также извинился, что не смог лично получить награду.

— Она выглядит великолепно, и это, действительно, замечательный жест с вашей стороны. Я буду дорожить ею, — сказал он.

Напомним, в августе Джордж Мартин получил в подарок от якутских мастеров народный "оскар", который в США ему привезли с помощью теории шести рукопожатий. Награду передали через помощницу писателя.