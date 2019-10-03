Минсельхоз не увидел причин для резкого роста цен на продукты

Представители Федеральной антимонопольной службы также заявили, что оснований для опасений нет.

В Минсельхозе РФ не видят оснований ожидать существенного роста цен на основные продукты в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли сообщили об ожидаемом подорожании продуктов. Отмечалось, что значительный рост цен в первую очередь коснётся таких продуктов, как мясо птицы, яйца и сахарный песок.

Представители Минсельхоза отметили, что показатели 2019 года по производству превышают аналогичные показатели 2018 года. Так, сахарного песка планируется произвести около 6,5 миллиона тонн, мяса скота и птицы — 15,2 миллиона тонн, яиц — 44,9 миллиарда штук. Выпуск молока, по предварительным данным, может превысить 31 миллион тонн.

— В 2019 году цены от производителей на мясо птицы находятся на стабильном уровне. Объём производства этой продукции достаточен для внутреннего потребления (даже с учётом растущего экспорта). Цены промышленных производителей на сахар, по данным Минсельхоза, снизились на 35,3% с начала 2019 года. Это связано с высоким объёмом его производства, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

В Минсельхозе добавили, что общая ситуация на рынке молочной продукции также будет стабилизироваться благодаря внедрению электронной системы ветеринарной сертификации "Меркурий".

Представители Федеральной антимонопольной службы также пришли к выводу, что нет никаких оснований опасаться значительного роста цен на сахар, яйца и мясо птицы. В сравнении с январём 2019 года стоимость этих продуктов значительно снизилась — до 30%.

— Как показывает практика предыдущих лет, в период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное повышение цен на указанные продукты. Однако ФАС не видит предпосылок для их существенного роста, — рассказала замначальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Ирина Епифанова агентству "Москва".

При этом она отметила, что для рынка молочной продукции в целом характерен высокий уровень конкуренции. В связи с этим цены на продукты во многих отношениях зависят от покупательной способности россиян.