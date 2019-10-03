Лайф публикует фото гадалки, обманувшей фигуристку Сотникову на 2 млн рублей

Страница мошенницы пестрит разнообразными картинками на тему гадания, магии и приворотов.

Лайф нашёл инстаграм-аккаунт гадалки Ольги, выманившей у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой порядка двух миллионов рублей за неделю.

Страница мошенницы пестрит разнообразными картинками на тему гадания, магии и приворотов. Фотографий самой Ольги в аккаунте немного, а на тех, что есть, женщина занимается своей "работой": раскладыванием карт таро, зажиганием свечей и чтением "магических заклинаний". На столе у гадалки присутствуют иконы.

Также на странице Ольги можно найти несколько видеороликов, в которых клиентки выражают благодарность женщине за помощь в различных делах, в частности в возвращении любимого.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Сотникова с 21 по 30 сентября перевела мошеннице два миллиона рублей через СМС-сообщения для решения проблем личного характера. Поняв, что её обманули, фигуристка обратилась в полицию.