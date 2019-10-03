"Союз МС-12" с тремя космонавтами на борту вернулся с МКС

Космический корабль "Союз МС-12" с россиянином Алексеем Овчининым, американцем Ником Хейгом и первым астронавтом ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулся с Международной космической станции (МКС).
ЕСТЬ ПОСАДКА!— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 3, 2019
«Бурлаки» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС12 благополучно вернулся на Землю. Трансляция — https://t.co/ip4MnegEqX
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TOUCHDOWN! #SoyuzMS12: Welcome home, Alexey, Nick and Hazzaa! Live broadcast — https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/20cgC1TXsP
"Союз МС-12" отделился от МКС в 10:37 по московскому времени. Уже в 13:06 началось торможение, после чего корабль разделился на отсеки и над ним раскрылся парашют. Посадка произошла в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.
Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС12 из спускаемого аппарата.— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 3, 2019
Космонавт Алексей Овчинин, астронавт Ник Хейг и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/9GcOV46eq3
Лайф следил за посадкой в прямом эфире.
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