"Союз МС-12" с тремя космонавтами на борту вернулся с МКС

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Фото © Twitter/roskosmos

На станции продолжат работу российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Меир и также итальянский астронавт Лука Пармитано.

Космический корабль "Союз МС-12" с россиянином Алексеем Овчининым, американцем Ником Хейгом и первым астронавтом ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулся с Международной космической станции (МКС).

"Союз МС-12" отделился от МКС в 10:37 по московскому времени. Уже в 13:06 началось торможение, после чего корабль разделился на отсеки и над ним раскрылся парашют. Посадка произошла в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.

Лайф следил за посадкой в прямом эфире.

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