Два школьника из Саранска сбежали в Чернобыль после просмотра сериала

Путешественники взяли с собой рюкзаки с одеждой и спички, однако продумать свой маршрут к моменту задержания не успели.

Двое девятилетних школьников из Саранска решили отправиться в Чернобыль, находясь под впечатлением от просмотренного сериала HBO, однако беглецов нашли полицейские. Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Мордовии.

— Детей искали всем личным составом Управления внутренних дел Саранска. Мальчики — из благополучных семей, ранее из дома не убегали. К счастью, родители дали очень чёткое описание того, во что были одеты ребята. В результате уже через полтора часа их обнаружили в центре города, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, сообщение о пропаже третьеклассников поступило вечером второго октября. Позже выяснилось, что дети вернулись из школы, переоделись и ушли. При этом один из них оставил записку, в которой предупредил родных, что уехал.

Позже выяснилось, что с собой беглецы взяли рюкзаки с одеждой и спички. При этом мальчики не успели продумать свой маршрут к моменту задержания.

По предварительным данным, обоих путешественников вернули в их семьи после предварительной беседы с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних.

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