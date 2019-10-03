Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. Соответствующий указ размещён на сайте главы государства.

По данным УНИАН, 57-летний Данилов родился в Луганской области, где окончил педагогический университет имени Шевченко по специальности "учитель мировой истории". Позже Данилов получил квалификацию магистра менеджмента и юриста. С 2006 по 2007 год он был депутатом Верховной рады от партии "Блок Юлии Тимошенко", а 23 июля 2019 года стал заместителем секретаря СНБО.

Напомним, что в конце сентября с поста секретаря СНБО неожиданно ушёл Александр Данилюк, проработавший в должности всего четыре месяца.