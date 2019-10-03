Президентский харассмент. Трамп дал волю рукам на встрече с финским лидером

Инцидент произошёл во время пресс-конференции с участием президентов двух стран в Белом доме.

Пользователи Twitter обратили внимание на момент, произошедший во время встречи американского лидера Дональда Трампа и президента Финляндии Саули Ниинистё.

Встреча прошла в среду, 2 октября. Дональд Трамп встретил своего финского коллегу у дверей Белого дома и после тёплого приветствия проводил его внутрь.

Позже на открытой для прессы части встречи финский корреспондент сказал: "Финляндия — счастливейшая страна в мире". С этим утверждением согласился и Трамп, после чего дотронулся до колена Ниинистё. Президент Финляндии в свою очередь был вынужден отмахнуться от фривольного жеста, после чего встреча продолжилась.

FINNISH REPORTER: "Finland is the happiest country in the world."

TRUMP: "Finland is a happy country."

FINNISH REPORTER: "What can you learn from Finland?"

TRUMP: "Well, you got rid of Pelosi and you got rid of shifty Schiff. Finland is a happy country. He's a happy leader, too." pic.twitter.com/n8PRmE99QH — Howard Mortman (@HowardMortman) 2 октября 2019 г.

Неловкий жест стал объектом внимания интернет-пользователей. "Президентский харассмент!", "Что творится? Касание колен — это уже вторая база", "Дней без президентского смущения — ноль", " Он совсем не понимает личных границ", "Выражение лица президента Финляндии говорит само за себя", — комментировали видеозапись пользователи Сети.

Напомним, что это не первая неловкая ситуация, в которую попал президент США. Ранее Дональд Трамп во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой II сумел оконфузиться и нарушить протокол поведения, "погладив" монаршую особу по спине.