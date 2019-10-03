Диетолог рассказала, как лапша быстрого приготовления может вызвать диабет

Во многом лапша быстрого приготовления негативно сказывается на здоровье из-за вредных добавок, содержащихся в её составе.

Частое употребление лапши быстрого приготовления, которая так популярна у россиян, может привести к возникновению диабета. Об этом сообщает НСН со ссылкой на диетолога, кандидата медицинских наук Маргариту Королёву.

Она отметила, что питательных веществ и минерально-витаминных комплексов в продуктах, которые быстро готовятся, крайне мало. Кроме того, в них практически полностью разрушены белковые компоненты. А это означает, что в подобных продуктах останутся лишь простые углеводы, которые будут способствовать повышению гликемического индекса и сахара в крови.

Что касается лапши быстрого приготовления, то, по мнению Королёвой, увлечение данным продуктом может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Во многом виной тому служит состав продукта: лапша, как правило, содержит множество вредных для организма человека добавок.

— Запускается целый каскад реакций, приводящих к формированию при регулярном употреблении таких продуктов инсулиновой резистентности и сахарного диабета второго типа, — пояснила она.

Ранее Лайф писал, что в "Роскачестве" назвали марки опасной лапши быстрого приготовления.