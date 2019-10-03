Раскрыты детали убийства школьницы в Балашихе: Гуляли, пили пиво, поссорились

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Фото © Shutterstock

Тело девочки было найдено на территории заброшенной воинской части, её одноклассник раскаялся в содеянном.

Подозреваемый в убийстве одноклассницы в подмосковной Балашихе школьник рос в благополучной семье. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова.

Оба из благополучных семей. В тот вечер дочка не пришла домой — и мама заявила в полицию о розыске. Тем временем подростки гуляли по окрестностям, пили пиво и в итоге поссорились, — рассказала Мишонова в "Инстаграме".

Омбудсмен добавила, что сначала девятиклассник душил свою жертву, а потом несколько раз ударил кирпичом по голове. Тело девочки было найдено на территории заброшенной воинской части. Как ранее сообщалось, подросток раскаялся в содеянном.

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