Раскрыты детали убийства школьницы в Балашихе: Гуляли, пили пиво, поссорились

Тело девочки было найдено на территории заброшенной воинской части, её одноклассник раскаялся в содеянном.

Подозреваемый в убийстве одноклассницы в подмосковной Балашихе школьник рос в благополучной семье. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова.

— Оба из благополучных семей. В тот вечер дочка не пришла домой — и мама заявила в полицию о розыске. Тем временем подростки гуляли по окрестностям, пили пиво и в итоге поссорились, — рассказала Мишонова в "Инстаграме".

Омбудсмен добавила, что сначала девятиклассник душил свою жертву, а потом несколько раз ударил кирпичом по голове. Тело девочки было найдено на территории заброшенной воинской части. Как ранее сообщалось, подросток раскаялся в содеянном.