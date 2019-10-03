Путин сравнил международные отношения с "мировым оркестром"

Глава государства отметил, что важно учитывать интересы всех участников международного сообщества.

Президент России Владимир Путин отметил, что голос каждого государства должен учитываться в "мировом оркестре". Об этом он сказал на пленарном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Глава государства заявил, что пришло время поговорить о глобальном концерте моделей развития, интересов, культур и традиций, где важно звучание каждого инструмента. При этом Путин напомнил о понятии "концерт великих держав", вошедшем в речь дипломатов после Венского конгресса 1814–1815 годов.

— И чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни, — подчеркнул президент.

Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию заседания клуба "Валдай".