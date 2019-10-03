Житель Ставрополья может первым получить штраф за курение на балконе

По вине мужчины на балконе одного из многоэтажных жилых домов произошёл пожар площадью 0,5 квадратных метра.

Житель Ставропольского края может стать первым гражданином РФ, который получит административный штраф за курение на балконе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Инцидент, виновником которого стал мужчина, произошёл 3 октября на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном.

— Площадь пожара — 0,5 квадратных метра. Причина пожара — неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет, — говорится в сообщении федерального министерства.

Напомним, что с 1 октября вступили в силу новые изменения, согласно которым за курение на балконах может грозить штраф или даже уголовная ответственность. Ранее в МЧС России назвали сумму штрафа за курение и жарку шашлыков на балконе.