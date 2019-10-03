Путин высказался против создания новых военных блоков наподобие НАТО

Он также добавил, что многие партнёры РФ в Азии не приветствуют блоковые организации и не хотят быть вовлечёнными в противоборство между другими странами.

Президент РФ Владимир Путин выступил против создания новых военных блоков наподобие Североатлантического альянса. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

— Наша концепция заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Североатлантики после Второй мировой войны, — отметил российский лидер.

Он также добавил, что многие партнёры РФ в Азии не настроены вступать в блоковые организации и не хотят быть вовлечёнными в противоборство между другими странами.

— Если будет предприниматься попытка создать какие-то блоковые организации, на мой взгляд, во-первых, это чуждо Азии вообще и сегодняшнему состоянию дел в Азии, во-вторых, — добавил он.

При этом глава государства отметил, что считает центральной организацией в Азии АСЕАН и ряд объединений и площадок, сложившихся вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию заседания клуба "Валдай".