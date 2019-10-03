Путин рассказал, как Зеленскому заработать репутацию честного политика

Президент России Владимир Путин рассказал, что нужно сделать его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы получить репутацию честного политика.
— Верю, что Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе. Если сделает это — утвердится как честный и мужественный политик, — заявил глава РФ на пленарном заседании клуба "Валдай" в Сочи.
Напомним, Лайф ведёт прямую трансляцию заседания клуба "Валдай". Главная тема дискуссии — рост влияния Востока на мировой порядок.
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