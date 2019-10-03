Facebook запускает новый мессенджер Instagram для связи с близкими друзьями

Приложение позволит указывать, где находится пользователь, как он себя чувствует и чем занимается.

Компания Facebook представила новый мессенджер для пользователей Instagram, получивший название Threads, сообщается на официальном сайте.

— Threads — отдельное приложение, разработанное с учётом конфиденциальности, скорости и тесных связей. Вы можете поделиться фотографиями, видео, сообщениями, историями и многим другим в своём списке друзей в Instagram, — отмечается в сообщении.

Мессенджер предназначен для общения с самым близким кругом друзей. В нём имеется возможность установить, где находится пользователь, как он себя чувствует и чем занимается. В частности, настройки позволяют указывать местоположение автоматически.

В Facebook сообщили, что приложение будет доступно на платформах Android и iOS по всему миру. Некоторые пользователи смогут применять Threads уже в течение суток.

Ранее Лайф сообщал о начале тестирования нового мессенджера.