Шотландия вводит запрет родителям шлёпать детей

Законопроект призван обеспечить ребёнку такую же правовую защиту от насилия, как и взрослым.

Шотландия стала первым регионом в составе Соединённого Королевства, где будет введён запрет шлёпать детей, сообщает Daily Mail.

Законопроект в региональном парламенте поддержали 84 человека, ещё 29 высказались против. Положение вступит в силу спустя год после получения королевской санкции.

Член Шотландской партии зелёных Джон Финни, который внёс законопроект, отметил в сообщении, что это решительный и смелый шаг и дети должны получить такую же правовую защиту от насилия, как и взрослые.

В Великобритании родители могут шлёпать детей в дисциплинарных целых, однако в школах физическое наказание исключено. Сторонники запрета настаивают, что ребёнок оказывается в заведомо уязвимом положении. Противники, напротив, отмечают, что многие матери и отцы пострадают, пытаясь добиться послушания.

В России уральский омбудсмен заявил, что шлепки не являются насилием, это способ указать ребёнку на его ошибку.