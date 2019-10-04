Россия построит на Крайнем Севере станции предупреждения о ракетном нападении

Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Коми и Мурманской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что это будут первые радиолокационные станции на Крайнем Севере.

В настоящее время функционируют радиолокационные СПРН нового поколения "Воронеж", созданные по технологии высокой заводской готовности. Они работают в Ленинградской и Калининградской областях в Западном военном округе, в Краснодарском крае на юге, в Оренбургской области в Приволжье, а также в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях в Сибири.

Весной этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о разработке в РФ новых спутников-разведчиков для предотвращения космической угрозы.