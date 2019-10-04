СМИ сообщили о частичном параличе у Натальи Бочкарёвой

По предварительной информации, у актрисы на фоне стресса и болезни парализовало половину лица.

У актрисы Натальи Бочкарёвой, попавшей недавно в скандал из-за наркотиков, частично парализовало лицо. Об этом сообщил друг артистки музыкант Андрей Ковалёв в интервью журналу "Стархит".

— Мы общаемся, я поддерживаю её во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У неё на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица, — приводит слова артиста издание.

Как сообщал Лайф, о задержании Натальи Бочкарёвой с кокаином стало известно 28 сентября. Против звезды сериала "Счастливы вместе" возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств" и два административных — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО, а также за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Отметим, сама актриса продолжает всё отрицать, несмотря на подтверждение МВД и появление уже второго видео её задержания.