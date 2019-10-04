СМИ: Дания сняла политические возражения по поводу "Северного потока — 2"

Отныне процесс урегулирования будет носить исключительно административный характер.

Дания больше не имеет политических вопросов по поводу прокладки в её исключительной экономической зоне газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на осведомлённые источники.

Отныне процесс урегулирования будет носить исключительно административный характер. Процессы одобрения строительства готового на 80% газопровода вышли на финишную прямую.

Относительно газопровода было много политических опасений. Прибалтийские государства, Польша и Штаты запугивали Евросоюз некоей "зависимостью" от газа России. США считали российское топливо угрозой своим экономическим интересам.

Летом экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер открыто заявил, что основная причина задержек строительства "Северного потока — 2" — политическое давление Вашингтона на Копенгаген.

В настоящее время Дания является единственным государством, не одобрившим строительство газопровода.

В России заявили 2 октября, что "Северный поток — 2" построят в обход государства, если Копенгаген откажет в согласовании.