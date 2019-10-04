Причиной крушения Ан-12 на Украине стала нехватка горючего

По последним данным, жертвами ЧП стали трое, ещё трое пострадали, а судьба двоих остаётся неизвестной.

Причиной крушения самолёта Ан-12 стала нехватка горючего. Как сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, судно должно было дозаправиться в аэропорту Львова, но не долетело 1,5 километра до взлётно-посадочной полосы и разбилось.

— Аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего, — говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в "Фейсбуке".

По последним данным, жертвами крушения стали трое, а не четверо. Ещё трое пострадали, а судьба двоих остаётся неизвестной.