Причиной крушения Ан-12 на Украине стала нехватка горючего

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 Фото © Facebook / Igor Zinkevych

По последним данным, жертвами ЧП стали трое, ещё трое пострадали, а судьба двоих остаётся неизвестной.

Причиной крушения самолёта Ан-12 стала нехватка горючего. Как сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, судно должно было дозаправиться в аэропорту Львова, но не долетело 1,5 километра до взлётно-посадочной полосы и разбилось.

Аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего, — говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в "Фейсбуке".

По последним данным, жертвами крушения стали трое, а не четверо. Ещё трое пострадали, а судьба двоих остаётся неизвестной.

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