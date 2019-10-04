Замгендиректора "Аэрофлота" отказался от сделки со следствием

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров отказался от сделки со следствием, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Александрова допрашивали восемь часов, а в конце предложили сделку — дать показания на предполагаемых подельников, в том числе и на своего начальника Виталия Савельева, в обмен на домашний арест. Топ-менеджер решил отказаться от предложения.

Напомним, что 2 октября Басманный суд арестовал Александрова и других фигурантов дела о хищениях в авиакомпании на месяц и 29 суток.