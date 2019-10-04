Песков назвал условия для восстановления авиасообщения с Грузией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда и при каких условиях будет восстановлено авиасообщение с Грузией.

— Можно констатировать, что первые примеры общения сторон были. Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновление авиасообщения, — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что авиасообщение будет восстановлено, когда станет очевидным невозврат политики грузинских властей в "агрессивное русло".

Напомним, 8 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией из-за угрозы безопасности россиян.