Синоптики предупредили москвичей о "барической ложбине"

В ближайшие выходные столица окажется в области пониженного давления. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

— К нам приближается барическая ложбина — область пониженного давления, с северо-запада мы будем находиться под её влиянием, на нас выходит южный циклон, — отметил эксперт.

По его словам, именно этот фактор и стал причиной ухудшения погоды в Москве.

Ранее синоптики Гидрометцентра призвали жителей столицы готовиться к похолоданию и снегу.