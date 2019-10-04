Синоптики предупредили москвичей о "барической ложбине"

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В ближайшие выходные столица окажется в области пониженного давления. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

К нам приближается барическая ложбина — область пониженного давления, с северо-запада мы будем находиться под её влиянием, на нас выходит южный циклон, — отметил эксперт.

По его словам, именно этот фактор и стал причиной ухудшения погоды в Москве.

Ранее синоптики Гидрометцентра призвали жителей столицы готовиться к похолоданию и снегу.

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