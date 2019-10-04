В России появится четыре новых космонавта

В марте в "Роскосмосе" подписали документ о проведении набора в новый отряд, он продлится до лета 2020 года.

Четыре человека попадут в новый отряд российских космонавтов по итогам отбора, который продлится до 1 июня 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

— Отбор начался с 3 июня, закончится 1 июня следующего года. Надеемся отобрать четырёх специалистов в отряд, — сказал Блошенко.

При этом ранее в "Роскосмосе" сообщали, что всего планируется отобрать от четырёх до шести человек.

Лайф вёл прямую трансляцию с презентации, в ходе которой российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов пообщались с теми, кто готовится участвовать в программе отбора.