Зеленский заявил, что между Украиной и Белоруссией "нет границ"

Также лидер Незалежной подчеркнул, что украинский и белорусский языки очень близки.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что между их государствами "нет границ". Беседу двух мировых лидеров транслировал офис Зеленского на странице в "Фейсбуке".

В ходе встречи на втором форуме регионов Украины и Белоруссии, который проходит 3–4 октября в Житомире, Зеленский отметил, что он может говорить на украинском языке и Лукашенко его поймёт, поскольку эти "языки очень близки".

— Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально близкие, одинаковые, — подчеркнул он.

Примечательно, что месяц назад Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.