МИД вызвал посла Ирана из-за задержания российской журналистки Юзик

Суд над россиянкой состоится в субботу, 5 октября. Юлию Юзик подозревают в связях с израильскими спецслужбами.

МИД РФ вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом в "Фейсбуке" сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

— Только что сообщила агентствам о том, что в связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября журналистку Юлию Юзик задержали в Тегеране. Местные власти подозревают её в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, Юзик грозит до 10 лет тюрьмы. Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания гражданки РФ.